Описание товара на английском языке, дом. текстиль

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Закрыт5 заявок232 просмотра

Создаеться сайт визитка и интернет на английском языке по домашнему текстилю. Нужно опистание скатертей, постельного белья на английском языке. Статья - about us.

примеры статей описания товара

http://purelinen.com.au/Pure-Linen-Tablecloths-And-Napkins/default.shtml

http://www.redroosters.com/Table-Linens/Tablecloths/Audubon-Jacquard-Tablecloth-p57.html

http://www.williams-sonoma.com/products/vintage-harvest-jacquard-tablecloth/?pkey=ctabletop-linens

фото скатертей здесь

https://www.facebook.com/Nordlinen

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13 лет назад
viavip
Инга 
58 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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