заполнить магазин на авито по пpимеpу
Описание товаров на сайт
Необходимы описания товаров на сайт (светильники и т.п.)
На одну позицию товара 2-3 предложения описания.
Объем работы от 60 позиций товара в месяц.
Заявки фрилансеров
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