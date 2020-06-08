Описание товаров на сайт

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Закрыт1 заявка145 просмотров

Необходимы описания товаров на сайт (светильники и т.п.) 

На одну позицию товара 2-3 предложения описания.

Объем работы от 60 позиций товара в месяц.

5 лет назад
bobjah
47 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 часов назад
529 отзывов
5 лет назад