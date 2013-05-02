Описания для магазина

Необходимо сделать оригинальные описания товаров для интернет-магазина мужского нижнего белья 500–600 знаков каждое. Так же необходимо на основе описаний и названия товара написать теги title, description, keywords.

Title — 60–80 знаков (обычно — 75). Должен кратко описывать товар, например: сексуальные тигровые мужские трусы.

Keywords – одна, две ключевые фразы на описание

Description — около 150–200. Дескрипшн должен быть написан человеческим языком, кратко описывать что продается, возможно стимулировать к покупке.

Стоимость за один товар 40 рублей. Требования и список товаров в файле.