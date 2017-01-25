Описания товаров для сайта xenon.ua

Исходная от xenon.ua: есть прайс-лист поставщика с товарами в виде: бренд, код, название (например: SONAX, 305000, Полироль для фар). Что хочется получить на выходе: понятное человеку название товара, например, Полироль для фар SONAX Kratzer Entferner 75 мл или там Полироль для фар SONAX для 5 полировок передних фар.

Также нужен текст описания товара (до 1000 збп, уникальность можно до 40%), в виде HTML (с

, кодом видео, если оно есть к такому товару), в такой последовательности:

Описание товара

Особенности (и списком UL>LI особенности)

Способ применения (если он нужен)

Предостережения (если нужны)

Мнение эксперта (уникальный текст, некая отсебятина или из отзывов в интернете)

Пример такого описания товара: ﻿﻿ http://xenon.ua/avtokosmetika/sonax/polish/305000.html

В идеале работы над этим проектом построить так: с нашей стороны отправка выдержки из прайса, - обратно получаем Google Docs или txt-файлы в почту с HTML-кодами с описанием товара, и заголовок.

Товаров около 2 тыс сейчас есть для работы, ассортимент постоянно расширяется.

В идеале описание одной карточки товара должно стоить 3-10 грн, не более. Товаров много, многие схожи между собой, имеют скажем одинаковый способ использования, отличаются емкостью или брендом. Как-то так.