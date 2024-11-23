Выпустить мобильное приложение в Гугл маркет с аккаунта разработчика консоль, зарегистрированного до ноября 2023 (чтобы не требовалось обязательного тестирования).

Со стороны исполнителя нужно прислать приглашение на почту заказчика, со стороны заказчика (меня) - загрузить приложение и отправить на модерацию.

Оплата за услугу - после публикации мобильного приложения в Гугл маркете.

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