Опубликовать мобильное приложение в Гугл маркет

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки155 просмотров

Выпустить мобильное приложение в Гугл маркет с аккаунта разработчика консоль, зарегистрированного до ноября 2023 (чтобы не требовалось обязательного тестирования).

Со стороны исполнителя нужно прислать приглашение на почту заказчика, со стороны заказчика (меня) - загрузить приложение и отправить на модерацию.

Оплата за услугу - после публикации мобильного приложения в Гугл маркете.

Оставляйте свои предложения, все рассмотрю

5 месяцев назад
guest_1726676168968
7 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Азиз
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Таня
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Максим
 
30 лет
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад