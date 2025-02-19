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Закрыт27 заявок187 просмотров

Нужно написать и опубликовать отзыв на сайте, строго по инструкции на 150-200 слов. Отзыв должен описывать положительные слова об товаре.

Написание отзывов
2 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Константин
 
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Егор
 
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Денис
 
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