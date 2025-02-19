Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах (200 Р) и Авито (120 Р). Можно выполнить одно или оба задания. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются. Оплата после успешной публикации.