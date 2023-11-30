Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р

$3
Наполнение сайтовЗакрытнет заявок7 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р

Текст готовый выдаём

Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт от 3го уровня

Оплата после того как отзыв опубликуется и будет виден всем.

Пишите, рассмотрим всех!

16 дней назад
Vichkaaa
27 летРоссия
2 месяца в сервисе
Была
5 часов назад