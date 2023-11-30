Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р

Здравствуйте, нужно заполнить таблицу по инструкции https://docs.google.com/document/d/1QfdfTZ3JQhvhWDHWqYo2q3T023ZQqV8umkeGUqDucfs/edit Работы на одну компанию 1-2 минуты.
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