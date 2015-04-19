Требуется наполнить интернет-магазин товарами, один товар включает в себя полное и краткое описание, цену и модификации (размер, цвет) Все данные предоставлю, требуется грамотный специалист.
Опубликовать статью на сайтах
1. Найти 50 автосайтов/автопорталов с посещаемостью от 1000 человек.
2. Узнать условия размещения статей на данных автосайтах/автопорталах.
3. После согласования ресурсов для публикации, договориться с сайтами/порталами о размещении статей.
4. Разместить статьи.
Срок – 1 день.
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