Опубликровать статьи на сайте

Необходимо оформить и опубликовать статьи на сайте.

В данный момент статьи в формате Word. Перенести в Wordpress и отформатировать в соответствии с документом (заголовки, списки, таблицы (если имеются) и изображения).

За одну оформленную статью 30 руб. + необходимо найти изображения по смыслу (из зарубежных источников). Уменишьть по размеру в фотошопе и экспортировать в 50% качестве. За каждую картинку +5 руб. Также можно добавить дополнительные видео с ютуб (сверх тех, что уже добавлены), также +5 руб. за видео.

В дальнейшем, возможно постоянное наполнение сайтов.