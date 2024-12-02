Работа заключается в написании отзывов с разных Apple ID (до 5 на одно устройство) Вам выдаётся аккаунт и ссылка на приложение (в основном игры-кликеры), которое вам надо будет установить и провести в нём примерно 5-10 минут своего времени (обязательно, иначе в AppStore не засчитается отзыв). Далее, после всех этих действий, вам необходимо самим установить нужный регион телефона (зависит от разработчика, уточню при установке приложения, потом можно будет поменять на свой). Заходите в AppStore, находите это самое приложение и оставляете ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ отзыв с небольшим описанием самого приложения. Язык зависит от региона, но в основном все отзывы на английсокм (в случае чего можно будет использовать переводчик deepl.com)