Отредактировать 240 профилей на разных сайтах (убрать ссылку)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт15 заявок297 просмотров

Есть: 

- список из 240 ссылок на профили с разных сайтов 

- список аккаунтов к этим сайтам 

Надо: 

- авторизоваться 

- отредактировать профиль, убрав ссылку на целевой сайт 

~ 4-5 сайтов за минуту = меньше часа работы

6 лет назад
ThisIsL0gin
Александр 
33 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров