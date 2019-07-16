есть 3 категории товаров на сайте1. 84 товара https://emm.ua/ru/catalog/matrasy2. 14 товаров https://emm.ua/ru/catalog/topperi3. 5 товаров https://emm.ua/ru/catalog/detskie-matrasy каждый их этих товаров нужно перезалить (загрузить на другой сайт) пример, вот товар https://emm.ua/ru/catalog/matrasy/ortopedicheskiy-matras-sleep-fly-silver-edition-tantal-70-190и этот же товар, но ...
Отредактировать 240 профилей на разных сайтах (убрать ссылку)
Есть:
- список из 240 ссылок на профили с разных сайтов
- список аккаунтов к этим сайтам
Надо:
- авторизоваться
- отредактировать профиль, убрав ссылку на целевой сайт
~ 4-5 сайтов за минуту = меньше часа работы
Заявки фрилансеров
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