Отредактировать, добавить контент

Наполнение сайтовЗакрытнет заявок2 просмотра
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Нужно отредактировать сайт, который не закончен. Сайт сделан на wix. По возможности добавлять или исправлять контент( фото, статьи/описания, блог), связать с соцсетями. 

3 месяца назад
guest_16964043236406
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад