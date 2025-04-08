Оцінити додаток (iPhone)

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Закрыт20 заявок118 просмотров

Необхідно оцінити мобільний додаток для iPhone. Завдання займе кілька хвилин. Потрібен телефон на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.

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marta_stepanets
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