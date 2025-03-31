Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 200 Р за отзыв на Яндекс Картах и 120 Р за отзыв на Авито. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации.
Оцінити мобільний додаток (iPhone)
Необхідно оцінити мобільний додаток для iPhone. Завдання займе кілька хвилин. Потрібен телефон на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.
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