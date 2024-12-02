Отзыв

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт17 заявок95 просмотров

Нужно написать небольшой отзыв(подробнее в чате)

Написание отзывов
17 дней назад
Alina90017
Алина 
21 год
17 дней в сервисе
Была
15 дней назад

Заявки фрилансеров

Дильбар
 
24 года
17 дней в сервисе
Была
16 дней назад
16 дней назад
Анастасия
 
33 года
месяц в сервисе
Была
5 дней назад
16 дней назад
Максим
 
24 года
20 дней в сервисе
Был
7 часов назад
16 дней назад
Виктория
 
20 лет
месяц в сервисе
Была
16 дней назад
16 дней назад
Олег
 
25 лет
2 месяца в сервисе
Был
16 дней назад
16 дней назад
Тимофей
 
20 лет
16 дней в сервисе
Был
11 дней назад
16 дней назад
Виктория
 
20 лет
17 дней в сервисе
Была
2 дня назад
16 дней назад
Артем
 
22 года
месяц в сервисе
Был
12 часов назад
16 дней назад
Илья
 
18 лет
4 года в сервисе
Был
7 дней назад
17 дней назад
Шахбоз
 
33 года
месяц в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
17 дней назад
Егор
 
20 лет
21 день в сервисе
Был
12 дней назад
17 дней назад
Никита
 
17 лет
18 дней в сервисе
Был
11 часов назад
17 дней назад
Варвара
 
16 лет
2 месяца в сервисе
Была
10 дней назад
17 дней назад
Катя
 
23 года
год в сервисе
Была
2 дня назад
17 дней назад
Орися
 
19 лет
месяц в сервисе
Была
3 дня назад
17 дней назад
Яна
 
29 лет
год в сервисе
Была
6 часов назад
2 отзыва
17 дней назад
Влад
 
21 год
месяц в сервисе
Был
12 дней назад
17 дней назад