Отзыв

$5
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Открыт7 заявок99 просмотров

Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 200 Р за отзыв на Яндекс Картах и 120 Р за отзыв на Авито. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации

Написание отзывовЯндекс Карты
11 дней назад
Гость
11 дней в сервисе
Был
11 дней назад

Заявки фрилансеров

Диана
 
24 года
8 дней в сервисе
Была
8 дней назад
8 дней назад
Милена
 
17 лет
8 дней в сервисе
Была
5 дней назад
8 дней назад
Вячеслав
 
18 лет
10 дней в сервисе
Был
11 часов назад
9 дней назад
Таня
 
43 года
22 дня в сервисе
Была
15 часов назад
9 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
11 дней назад
Мар'яна
 
34 года
17 дней в сервисе
Была
15 часов назад
11 дней назад
Меланія
 
17 лет
11 дней в сервисе
Была
10 дней назад
11 дней назад