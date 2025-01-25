Необходимо заказать 2-3 отзыва для двух аккаунтов на Авито с рейтингами 4.3 и 4.9. Отзывы должны пройти модерацию и быть опубликованы с интервалом 2-3 дня. Требуется разнообразие в написании, допускаются грамматические ошибки.
Отзыв для банка
Требуется создать необычный отзыв для банков ВТБ, Совком или ТБанк. Работа займет до 20 минут. Оплата производится сразу после одобрения отзыва банком.
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