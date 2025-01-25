Отзыв для банка

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Закрыт6 заявок70 просмотров

Требуется создать необычный отзыв для банков ВТБ, Совком или ТБанк. Работа займет до 20 минут. Оплата производится сразу после одобрения отзыва банком.

Написание отзывов
3 месяца назад
89184294502
Ольга 
41 год
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранные исполнители

Mally
Молли 
25 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
$5
1 день
Escrow
alexandnikolaevi
Александр 
19 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
$1
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

Али
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Анна
 
31 год
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Mally
Молли 
25 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Асилбек
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Матвей
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
alexandnikolaevi
Александр 
19 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад