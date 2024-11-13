1. Через поиск в городе Щербинка (Московская область) найти объявление с заголовком "Банкротство ИП / Финансовый управляющий". Название аккаунта - "Арбитражный управляющий". Аватарка - девушка в черном пиджаке за столом.

2. Нажать на объявление в поиске, полистать фотографии, почитать текст, посмотреть видео (обязательно!)

3. Начать переписку, в первом сообщении спросить, действительно ли у нас есть офис в городе Щербинка. Затем нужно написать по пять сообщений (например, про стоимость, порядок оплаты, сроки, квалификацию). В итоге договоримся о консультации в ближайшее время.

4. Через 48 часов подтвердить в переписке, что сделка состоялась, и оставить отзыв:

"Очень благодарна всей вашей команде за такую профессиональную работу и стабилизацию моего морального состояния! Обязательно заеду в офис к ребятам и поблагодарю их отдельно лично! Все всегда были на связи, спасибо Вам!"