Требуется контент-менеджер для ведения канала в сфере инвестиций. Необходим опыт работы от 6 месяцев и наличие успешных кейсов. Идеальный кандидат должен уметь создавать и управлять контентом, соответствующим тематике инвестиций.
Отзывы на Авито
Написать положительный отзыв на объявление на Авито.
Подробный алгоритм действий предоставлю в личном сообщении.
💰 Оплата 400 рублей после публикации и прохождения модерации за каждый отзыв.
Текст для каждого отзыва предоставляю.
От вас только размещение текста с вашего аккаунта по алгоритму.
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