Необходимо добавить в течение месяца 50 готовых статей с картинками на сайте в админке вордпресс. Тематика сайта: обзоры грузовиков, виды грузоперевозок и проч. Сайт на вордпресс - знание этой cms от вас обязательно. ...
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Ищу исполнителей для реализации кампании - оставить отзывы на форумах. Интересует возможность работы с большим количеством разных по тематике форумов.
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