Перебрать кредитные статьи и поменять рубрики

Сайт на вордпресс. Требуется внимательно просмотреть 600шт материалов, удалить те в которых нет никакого смысла (но ни в коем случае не трогать материалы в которых есть внешние ссылки), а остальные переопределить по рубрикам им подходящим. Работы примерно на 2 дня, оплата 30$ по факту выполнения.

Вы должны хорошо знать кредитную тематику, чтобы не упустить ничего нужного.