Перебрать кредитные статьи и поменять рубрики

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен3 заявки180 просмотров

Сайт на вордпресс. Требуется внимательно просмотреть 600шт материалов, удалить те в которых нет никакого смысла (но ни в коем случае не трогать материалы в которых есть внешние ссылки), а остальные переопределить по рубрикам им подходящим. Работы примерно на 2 дня, оплата 30$ по факту выполнения.

Вы должны хорошо знать кредитную тематику, чтобы не упустить ничего нужного.

WordPress
12 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

masqnq
61 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Исполнительница все сделала отлично, явно занималась раньше постингом на дле и знает кредитную тематику)
Четкое ТЗ, мгновенная оплата. Рекомендую! Буду рада продолжению сотрудничества :)

Заявки фрилансеров

masqnq
61 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад

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