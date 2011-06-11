Перенабрать англ. текст с изображения

$5
Наполнение сайтовЗавершен22 заявки356 просмотров
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Необходимо сегодня набрать весь текст с прилагаемого изображения и предоставить в текстовом виде.

13 лет назад
Aleksandro
Александр 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
voron_76
Роман 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
13 лет назад
$1
1 день
Роман оперативно выполнил поставленное задание. Спасибо.
Честный ответственный заказчик.
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