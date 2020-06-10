Перенести данные в таблицу

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Закрыт3 заявки233 просмотра

Перенести данные в таблицу с сайта. Сайт имеется. 200 позиций - 100 грн

5 лет назад
guest_15917697875006
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Лиана
 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
8 отзывов
5 лет назад
Анастасия
 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
18 отзывов
5 лет назад
Екатерина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
5 лет назад