Работа по публикации 50 статей на CMS Wordpress (компьютерная тематика). В обязанности входит: 1. Получение от меня статьи и её размещение на блоге. 2. Перед публикацией ...
Перенести данные в таблицу
Перенести данные в таблицу с сайта. Сайт имеется. 200 позиций - 100 грн
Заявки фрилансеров
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