Перенести готовую статью из инкубатора в основной раздел Википедии

$22
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки849 просмотров

Статья готова. Надо оценить её на предмет соответствия требованиям и перенести в основное пространство Википедии.

5 лет назад
guest_15915933835179
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Мирослава
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 отзывов
5 лет назад

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