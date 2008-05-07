Перенести инфу с одного сайта на другой

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок327 просмотров

Необходимо перенести информацию с одного сайта на Joomla www.!!!!!!! на другой на Shop-Script www.!!!!!!! . Порядка 10 статей (часть пришлю по электронке). Добавить Адрес, контакты. Информация о компании. Подключить электронные валюты. Разместить счетчики. Разместить код Google Adsense. Проверить базу данных, набить порядка 100 позиций.

Довести сайт до рабочего состояния.

Опыт работы с Shop-Script, знание HTML

Срок - 2 - 3 дня

+ подправить ссылки на сайте www.!!!!!!!!.ru (shop-script)

HTMLJoomla
17 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

amelor
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
2 дня
Александр хорошо разбирается в Shop-Scripte. Помог решить несколько задач. Желаю успехов.
Отлично сработались. Из положительных сторон мне понравились четкие ТЗ с конкретными заданиями, работать было очень легко и понятно. Желаю вам успехов.

Заявки фрилансеров

amelor
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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