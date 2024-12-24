Перенос карточек товара с озон на Яндекс маркет

$5
  1. Биржа фриланса
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Открыт1 заявка11 просмотров

Нужно перенести с магазина озон, все карточки в эксель для загрузки на Яндекс Маркет их порядка 500 штук

OzonПеренос данныхЯндекс Карты
18 часов назад
Роман
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18 часов назад

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Алла
 
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