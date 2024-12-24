Необходимо разместить готовый отзыв с пятью звездами на Яндекс.Картах. Аккаунт должен быть с русским именем, от 3 уровня, возрастом более года и из региона Москва или Россия. Оплата 350 рублей после модерации, только по картам РФ.
Перенос карточек товара с озон на Яндекс маркет
Нужно перенести с магазина озон, все карточки в эксель для загрузки на Яндекс Маркет их порядка 500 штук
Заявки фрилансеров
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