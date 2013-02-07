Перенос статей

Требуются люди (2-3 человека) для переноса новостных статей на английском из PDF архива на новый сайт (CMS Drupal) с небольшой редактурой: изображения переноситься не будут, поэтому из текста нужно убрать фразы типа "см. рисунок 1".

Количество статей ~5000. Обязательное знание английского языка. Желательно знание Drupal'a и наличие персонального ноутбука.

Работа в Днепропетровске. В случае, если вы сработавшаяся команда из 2-3 человек, рассмотрим кандидатуры из других городов.

Оплата по количеству статей.