Перенос статей

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Требуются люди (2-3 человека) для переноса новостных статей на английском из PDF архива на новый сайт (CMS Drupal) с небольшой редактурой: изображения переноситься не будут, поэтому из текста нужно убрать фразы типа "см. рисунок 1".

Количество статей ~5000. Обязательное знание английского языка. Желательно знание Drupal'a и наличие персонального ноутбука.

Работа в Днепропетровске. В случае, если вы сработавшаяся команда из 2-3 человек, рассмотрим кандидатуры из других городов.

Оплата по количеству статей.

11 лет назад
GramLeen
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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