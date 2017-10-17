Необходимо качественно наполнить контент по сантехнике. Эксель контент. Поиск информации и фото. Товаров МНОГО Работа на 1- мес Цена 10 руб /1 шт
Переоценка матрасов и кроватей.
В каждой модели кровати или матраса 13 цен (сайт matrason.ua), иногда до 30. Нужно переоценить около 300 моделей. Колличество постоянно пополняется.
Работа срочная, прошу в заявке указывать стоимость 1 позиции. Работать нужно быстро и внимательно!
Заявки фрилансеров
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