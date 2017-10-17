Переоценка матрасов и кроватей.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт26 заявок368 просмотров

В каждой модели кровати или матраса 13 цен (сайт matrason.ua), иногда до 30. Нужно переоценить около 300 моделей. Колличество постоянно пополняется.

Работа срочная, прошу в заявке указывать стоимость 1 позиции. Работать нужно быстро и внимательно!

7 лет назад
akant-k
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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