Переоценка матрасов и кроватей.

В каждой модели кровати или матраса 13 цен (сайт matrason.ua), иногда до 30. Нужно переоценить около 300 моделей. Колличество постоянно пополняется.

Работа срочная, прошу в заявке указывать стоимость 1 позиции. Работать нужно быстро и внимательно!