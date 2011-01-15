Нужен исполнитель для размещения (ручного) объявлений на форумах и блогах, по тематике "гостиничный бизнес" , "строительство", "недвижимость". Объявления нужно размещать строго уникальные (размножить много вариантов). Объявления должны содержать анкоры ссылок на сайт. Ссылки должны ...
Персональный проект для olinatali
Наталья, необходимо набрать текс со скан страниц в формат word. Каждый номер - это новый документ, каждая страница - новая страница документа.
набрать необходимо 16 выпусков
цена 5$ за выпуск! Срок выполнения - 14 дней!
Оплата по Webmoney
ссылка на необходимые файлы - в личном сообщении.
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