Подать объявления на Авито

! Плачу ДОРОГО! Только с Опытом

Тех. задание (ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!!!!):

Необходимо выложить объявления на авито (вручную или с помощью программ). По 2 разным услугам на 10 городов. Т.е. всего 20 объявлений. ПЛАЧУ ЗА ОДНО ПОДТВЕРЖДЕННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 25 РУБЛЕЙ. Если всё выполните грамотно и качественно, то в дальнейшем в неделю необходимо будет размещать по 60 объявлений!!

С меня: различные заголовки, основной текст объявления, фото, города и вся информация для подачи.

С Вас: рандомизация основного текста объявления для того чтобы обойти ограничения авито, аккаунты для подачи с переадресацией на мой номер телефона, отчёт по активным ссылкам на объявления, прокси и соответственно сама выкладка объявлений.

ВНИМАНИЕ: Подтверждение оплаты через 24 часа после того как, фрилансер отправил ссылки на активные объявления, объявления должны провисеть на доске не менее 30 суток. Поэтому писать только реально знающим и умеющим обойти ограничения на авито.

Кто готов взяться, отправлю информацию для ознакомления