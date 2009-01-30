Подбор фотографий личностей

Нужны фотографии выдающихся личностей настоящего времени в настоящем возрасте от 45 лет (живых).

Например по 30 лучших

известных звезд иностранного кино,

звезд российского кино,

политиков и бизнесменов планеты,

спортсменов планеты,

музыкантов иностр и рус

ученых и врачей планеты,

литераторов и писателей,

художников и скульпторов

и т.д.

И тексты на одну две строчки с их ФИО , годом рождения и персональным крэдо...

Фотографии нужны размера не менее 200 на 200 - количество от 300 штук... Цена 5 центов за штуку с крэдо...