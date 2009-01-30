Подбор фотографий личностей

Итак, нужно придумать новости сайта и красиво написать ... новостей штук 10-12 по 200-300 знаков.... Например, поздравление с новым годом, информационные объявления о новых функциях сайта и т.д. темы новостей часть мы сами дадим...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны фотографии выдающихся личностей настоящего времени в настоящем возрасте от 45 лет (живых).
Например по 30 лучших
известных звезд иностранного кино,
звезд российского кино,
политиков и бизнесменов планеты,
спортсменов планеты,
музыкантов иностр и рус
ученых и врачей планеты,
литераторов и писателей,
художников и скульпторов
и т.д.
И тексты на одну две строчки с их ФИО , годом рождения и персональным крэдо...
Фотографии нужны размера не менее 200 на 200 - количество от 300 штук... Цена 5 центов за штуку с крэдо...
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