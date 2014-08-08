Нужен контент менеджер для добавления товаров (садовый центр). Добавление фото, краткого и полного описания, 2 языка (русский и украинский).
Подбор натуральных рецептов красоты в интернете
Подобрать по 15 рецептов на каждый пункт в Интернете (можно использовать любые ресурсы, например группы в контакте)
1. Волосы
2. Женская грудь
3. Кожа
4. Позвоночник
5. Кишечник и весь ЖКТ
6. Ногти и стопы
7. Вены
8. Вегето-сосудистая дистония и упадок сил
9. Женские заболевания
10. Депрессия
Сформировать по разделам. Однообразно оформить.
По готовности - до 18:30 08/08/14
Заявки фрилансеров
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