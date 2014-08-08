Подбор натуральных рецептов красоты в интернете

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки148 просмотров

Подобрать по 15 рецептов на каждый пункт в Интернете (можно использовать любые ресурсы, например группы в контакте)

1. Волосы

2. Женская грудь

3. Кожа

4. Позвоночник

5. Кишечник и весь ЖКТ

6. Ногти и стопы

7. Вены

8. Вегето-сосудистая дистония и упадок сил

9. Женские заболевания

10. Депрессия

Сформировать по разделам. Однообразно оформить.

По готовности - до 18:30 08/08/14

11 лет назад
Pankoshka
Ольга 
34 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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