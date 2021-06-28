Поиск чатов в telegram, по тематики

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Закрыт4 заявки345 просмотров

Здравствуйте.

Ищу человека на необычную работу, мне нужно находить телеграм чаты, по определенной тематики

К примеру: "женские чаты, СНГ"

Работа несложная, но нужно время. Как правильно искать могу рассказать.

Ищу человека только с Украины, так как проще проводить оплату :)

Оплата: от 50 грн до 200 грн - за 100 чатов нужной тематики

Если узкая тематика - договорная цена

В целом ищу - на постоянную основу, разные тематики будут

P.S извините если не в ту тематику опубликовал, не нашел нужную :)

4 года назад
nikfr
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