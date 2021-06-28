Требуется наполнить сайт на Битриксе контентом: создать 4 посадочные страницы, добавить сертификаты на главную, политику конфиденциальности и 14 карточек товаров с наименованиями, ценами, описаниями, составами и способами приготовления. Оплата почасовая — 150 рублей/час. Предварительная оценка времени на задачу обязательна.
Поиск чатов в telegram, по тематики
Здравствуйте.
Ищу человека на необычную работу, мне нужно находить телеграм чаты, по определенной тематики
К примеру: "женские чаты, СНГ"
Работа несложная, но нужно время. Как правильно искать могу рассказать.
Ищу человека только с Украины, так как проще проводить оплату :)
Оплата: от 50 грн до 200 грн - за 100 чатов нужной тематики
Если узкая тематика - договорная цена
В целом ищу - на постоянную основу, разные тематики будут
P.S извините если не в ту тематику опубликовал, не нашел нужную :)
Заявки фрилансеров
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