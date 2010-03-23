Поиск финансовой информации на немецком языке

Нужен человек знающий немецкий язык для поиска сайтов где можно заказать через интернет карты банков евросоюза.

Требуются пополняемые карты VISA либо любые карты VISA/Mastercard с уникальный IBAN или внутренним счетом страны (валюта счета должна быть национальной валютой страны банка, германия/австрия = евро), со сроком истечения не менее года и cvv/cvv2, просмотром баланса и истории операций через интернет.

Требования к заказу: сканы документов или подписанные бланки по web/fax/e-mail возможны, по почте нет. Личное явка в банк или отсылка оригиналов документов не возможна. Также для заказа есть возможность предоставлять данные человека, телефон и адрес доставки в германии.

Списов банков германии(если кому надо):

http://www.elistofbanks.com/banks-in-germany.htm

http://www.visa.de/privat/wo_bekomme/main.jsp

Специфику поиска и все нюансы объясню, ключевые слова дам.

Вот примерные цены за каждую найденную карту:

лимит пополнения 6000 евро за одну транзакцию, ATM лимит в день 1000 евро - 100$

лимит пополнения 6000 евро за одну транзакцию, ATM лимит в день 2000 евро - 200$

лимит пополнения 6000 евро за одну транзакцию, ATM лимит в день 3000 евро - 400$

лимит пополнения 8000 евро за одну транзакцию, ATM лимит в день 4000 евро - 800$

с возможностью делать исходящие переводы с IBAN счета карты (если счет в USD или EUR валюте) еще +200$

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