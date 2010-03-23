Поиск финансовой информации на немецком языке

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки201 просмотр

Нужен человек знающий немецкий язык для поиска сайтов где можно заказать через интернет карты банков евросоюза.

Требуются пополняемые карты VISA либо любые карты VISA/Mastercard с уникальный IBAN или внутренним счетом страны (валюта счета должна быть национальной валютой страны банка, германия/австрия = евро), со сроком истечения не менее года и cvv/cvv2, просмотром баланса и истории операций через интернет.

Требования к заказу: сканы документов или подписанные бланки по web/fax/e-mail возможны, по почте нет. Личное явка в банк или отсылка оригиналов документов не возможна. Также для заказа есть возможность предоставлять данные человека, телефон и адрес доставки в германии.

Списов банков германии(если кому надо):

http://www.elistofbanks.com/banks-in-germany.htm

http://www.visa.de/privat/wo_bekomme/main.jsp

Специфику поиска и все нюансы объясню, ключевые слова дам.

Вот примерные цены за каждую найденную карту:

лимит пополнения 6000 евро за одну транзакцию, ATM лимит в день 1000 евро - 100$

лимит пополнения 6000 евро за одну транзакцию, ATM лимит в день 2000 евро - 200$

лимит пополнения 6000 евро за одну транзакцию, ATM лимит в день 3000 евро - 400$

лимит пополнения 8000 евро за одну транзакцию, ATM лимит в день 4000 евро - 800$

с возможностью делать исходящие переводы с IBAN счета карты (если счет в USD или EUR валюте) еще +200$

icq (семь)37(три)-2 6

15 лет назад
noxbank
Денис 
43 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Заполнение форума сообщениями

    $10

    Требуются писатели сообщений на форумы. Тематика - автомобиль одной конкретной (ино)марки. Оплата сдельная, за 100 сообщений. Отношение топиков к сообщениям 1:5 - 1:10. Работа лёгкая, требований по качеству содержания и объему сообщения _нет_ , запрещается ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Заполнение каталогов Joomla 1.5 Virtuemart

    $250

    Есть два сайта каталоги которых выполнены на Virtuemart, необходимо заполнить их с сайтов доноров (я дам), в одном случае требуется изменить цены под свои. Работа не сложная т.к. в основном используются ...

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Размещение статьи на форумах

    Необходимо разместить статью на форумах автомобильной тематики. Крайне желательна при этом регистрация нового пользователя с ссылкой на сайт в профиле. Количество форумов и стоимость - предлагайте!

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение магазина для Олешкевича Максима

    Необходимо залить товары для http://shop.sirius-line.com.ua в разделы "Домашние кинотеатры", "Универсальные пульты", дозалить модели в "Стерео усилители". Перечень моделей по брэндам прилагается.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение сайта

    Приветствую, сайт готов и сделан на основе joomla необходимо дозаполнить сайт, информация техническая, тему сайта и адрес смотрите во вложении в помощь есть старый сайт с содержанием, ...

    HTMLJoomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение сайта

    Необходим контент-менеджер для группы сайтов (5 шт). Требуется знание html + photoshop. Нужно будет наполнять материалами сайты по выданному плану (материалы, чаще всего, предоставляются в готовом виде). Первоочередные задания: ...

    HTML
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение сайта

    Добавить около 200 записей проектов домов в каталог через админку. Название, пара цифр и 2-3 картинки. Каждый проект в .doc файле. 0.10$ за позицию Сделать нужно сегодня, желательно чтобы у вас ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад