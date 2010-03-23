Требуются писатели сообщений на форумы. Тематика - автомобиль одной конкретной (ино)марки. Оплата сдельная, за 100 сообщений. Отношение топиков к сообщениям 1:5 - 1:10. Работа лёгкая, требований по качеству содержания и объему сообщения _нет_ , запрещается ...
Поиск финансовой информации на немецком языке
Нужен человек знающий немецкий язык для поиска сайтов где можно заказать через интернет карты банков евросоюза.
Требуются пополняемые карты VISA либо любые карты VISA/Mastercard с уникальный IBAN или внутренним счетом страны (валюта счета должна быть национальной валютой страны банка, германия/австрия = евро), со сроком истечения не менее года и cvv/cvv2, просмотром баланса и истории операций через интернет.
Требования к заказу: сканы документов или подписанные бланки по web/fax/e-mail возможны, по почте нет. Личное явка в банк или отсылка оригиналов документов не возможна. Также для заказа есть возможность предоставлять данные человека, телефон и адрес доставки в германии.
Списов банков германии(если кому надо):
http://www.elistofbanks.com/banks-in-germany.htm
http://www.visa.de/privat/wo_bekomme/main.jsp
Специфику поиска и все нюансы объясню, ключевые слова дам.
Вот примерные цены за каждую найденную карту:
лимит пополнения 6000 евро за одну транзакцию, ATM лимит в день 1000 евро - 100$
лимит пополнения 6000 евро за одну транзакцию, ATM лимит в день 2000 евро - 200$
лимит пополнения 6000 евро за одну транзакцию, ATM лимит в день 3000 евро - 400$
лимит пополнения 8000 евро за одну транзакцию, ATM лимит в день 4000 евро - 800$
с возможностью делать исходящие переводы с IBAN счета карты (если счет в USD или EUR валюте) еще +200$
icq (семь)37(три)-2 6
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