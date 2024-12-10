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Закрыт13 заявок92 просмотра

Здравствуйте, необходимо осуществить поиск картинок для сайта спецтехники.

На сайте присутствует 20 разделов в каждом из которых по 60 моделей спецтехники, итого нужно найти по 1 фото для каждой модели. Итого 1200 фото.

фото должно быть качественное:

  • не иметь водяных знаков компаний

  • разрешение от 1024х1024

  • наименование фото равно наименованию модели на латинице без пробелов

Оплата по факту, работу сдавать архивом в котором фото разложены по папкам как на сайте. (пример иерархии папок: Автокран, КС-5502, ks_5502.jpg)

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