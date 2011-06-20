Поиск контента

Работа очень простая, но нудноватая.

Что нужно делать:

- поиск описаний и фото товаров в интернете;

- небольшая обработка фото в Фотошопе;

- заполнении формы в Экселе по шаблону.

Стоимость 1 позиция - 1 грн. Оплата на карточку Приватбанка. За две недели реально зарабатывается 2-3 тысячи гривен.

Одно условие - нужны люди, которые будут работать постоянно, а не по 3 часа в день. Так как работы много, в данный момент есть около 10 тысяч позиций для поиска.