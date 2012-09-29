Поиск тем статей

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Закрыт2 заявки241 просмотр

Нужен человек для поиска тем статей

Я даю рубрику, к примеру, ИТ-технологии. 10 тем

Вам необходимо предоставить мне 10 тем из рубрики ИТ-технологии.

"Новинки телефонов с 2-мя сим картами" и т.п.

Тем необходимо много. За каждую тему плачу 0,35WMR.

Писать на [email protected]

13 лет назад
vicm
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров