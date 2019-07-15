Поиск товаров на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт28 заявок420 просмотров

Для интернет магазина на bitrix необходио заполнить порядка 500 товаров.

Добавить изображение, описание 3-4 параметра и вставить видео.

Пишите цену за вставку 10 товаров.

6 лет назад
KTIF
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров