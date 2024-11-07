мне нужна подсказка с настройкой базы данных в Webflow.

Купил шаблон новостного сайта на маркете, тяну данные из airtable в вебфлоу через extension и проблема в том что там разные типы и есть один подтип.

Категория новости в Airtable это Multiple select. А новости в темплейте вебфлоу это отдельная коллекция = отдельный тип данных.

Как синхронизировать вытянуть данные из airtable в webflow, думаю надо создать что то вроде option set?