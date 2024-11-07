Помощь ответ по Webflow

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мне нужна подсказка с настройкой базы данных в Webflow.
Купил шаблон новостного сайта на маркете, тяну данные из airtable в вебфлоу через extension и проблема в том что там разные типы и есть один подтип.
Категория новости в Airtable это Multiple select. А новости в темплейте вебфлоу это отдельная коллекция = отдельный тип данных.
Как синхронизировать вытянуть данные из airtable в webflow, думаю надо создать что то вроде option set?

6 месяцев назад
guest_1731344485175
6 месяцев в сервисе
Был
6 месяцев назад

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