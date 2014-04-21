Помощь в наполнении игрового сайта

Наполнение сайтовЗакрыт12 заявок171 просмотр
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Добрый день, есть небольшой сайтик по онлайн играм, там в каталоге около 60 онлайн игр, у каждой игры описание или довольно скудные, или его вообще нет, нужно это подправить.

Нужно по каждой игре найти (скопировать с другого сайта, самому писать ничего не нужно) и добавить на мой сайт более полное, хорошее описание, добавить несколько роликов с ютьюба по игре, скриншотов закинуть.

Оплата за работу ~600 рублей (10 рублей за одну страничку с игрой)

Сайт работает на движке WordPress. Очень хорошо если у вас есть опыт работы с этим движком, ну или вообще какой-нибудь опыт работы с сайтами, например на юкозе.

10 лет назад
zoomua
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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