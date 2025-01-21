Необходимо занести имена и почты в таблицу Excel, заполнив около 500 строк. Данные будут копироваться с сайта и переноситься в несколько колонок. Важно аккуратно выполнить задачу, следуя структуре таблицы.
Pop-up на сайте Тильда
Цель:
Создать интерактивный поп-ап на сайте https://korelab.ru/#contest , разработанном на платформе Тильда, с целью мотивировать покупателей оставить отзыв на Wildberries в обмен на подарок и участие в розыгрышах.
Основные задачи:
1. Привлечь внимание пользователей, которые переходят на сайт по QR-коду
2. Предоставить четкую инструкцию для получения подарка.
3. Собрать контактные данные пользователей для дальнейшей коммуникации.
ТЗ в файле
Заявки фрилансеров
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