Цель:

Создать интерактивный поп-ап на сайте https://korelab.ru/#contest , разработанном на платформе Тильда, с целью мотивировать покупателей оставить отзыв на Wildberries в обмен на подарок и участие в розыгрышах.





Основные задачи:

1. Привлечь внимание пользователей, которые переходят на сайт по QR-коду

2. Предоставить четкую инструкцию для получения подарка.

3. Собрать контактные данные пользователей для дальнейшей коммуникации.

ТЗ в файле