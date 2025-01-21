Pop-up на сайте Тильда

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка38 просмотров

Цель:

Создать интерактивный поп-ап на сайте https://korelab.ru/#contest , разработанном на платформе Тильда, с целью мотивировать покупателей оставить отзыв на Wildberries в обмен на подарок и участие в розыгрышах.


Основные задачи:

1. Привлечь внимание пользователей, которые переходят на сайт по QR-коду 

2. Предоставить четкую инструкцию для получения подарка.

3. Собрать контактные данные пользователей для дальнейшей коммуникации.

ТЗ в файле

Tilda
3 месяца назад
KoreLab
43 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Юлия
 
30 лет
6 месяцев в сервисе
Была
7 дней назад
3 месяца назад

  • Похожие заказы

  • Занести в ексель имена и почты

    $30

    Необходимо занести имена и почты в таблицу Excel, заполнив около 500 строк. Данные будут копироваться с сайта и переноситься в несколько колонок. Важно аккуратно выполнить задачу, следуя структуре таблицы.

    Заполнение таблиц
    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Отзывы на Авито

    $4

    Необходимо опубликовать отзыв о магазине на Авито. Требуется активный аккаунт более 3-х месяцев и опыт работы с площадкой. Включает предварительную переписку и предоставление скрина отзыва после публикации.

    Написание отзывовАвито
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Работа с xml, excel, yml

    $50

    Необходимо преобразовать обновляемый файл в таблицу для дальнейшей выгрузки на Яндекс Маркет. Работа включает использование форматов XML, Excel и YML. Ожидается точное выполнение требований для корректной интеграции с платформой.

    Обработка данных
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Написание отзывов и рекомендаций для продвижения турагентства

    $10

    Требуются клиенты для написания отзывов о турагентстве в различных форматах: видеоотзывы до 1 минуты, текстовые отзывы, фотографии с рекомендациями и голосовые сообщения. Предоставим шаблоны для удобства. Цель - повысить доверие к бренду и привлечь новых клиентов.

    Написание отзывов
    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Оставить отзывы на Google Maps

    $1

    Необходимо оставить 5-звездочные отзывы на Google Maps. Тексты отзывов и изображения будут предоставлены после согласования. Оплата составляет 42 гривны или 100 рублей за каждый отзыв. Доступны различные способы оплаты на карты Украины и РФ.

    Написание отзывовGoogle Maps
    Наполнение сайтов63 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Добавить в магазин на shopify 500 товаров

    Требуется добавить 500 товаров в магазин на Shopify. Необходимо загрузить 2-5 изображений для каждого товара, указать несколько вариаций, теги и цену. Около 200 описаний подготовлены, остальные нужно скачивать с сайтов поставщиков и пропускать через GPT. Возможен импорт через админку или файлы. Качественный результат без ошибок обязателен.

    Добавление товаров
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Отзывы

    $4

    Требуется написать отзывы на платформе Авито. Необходимо наличие аккаунта не младше 3 месяцев. Оплата производится сразу после успешной публикации отзыва. Убедитесь в соответствии требованиям для выполнения заказа.

    Написание отзывовАвито
    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Потрібен Контент для TikTok: наповнення

    Задача полягає в наповненні акаунта TikTok з нуля, створюючи довіру потенційних клієнтів. Потрібно підготувати близько 50-100 відео тривалістю 1-3 хвилини, адаптуючи референси під наш продукт за допомогою ШІ сервісів. Розглядаємо пропозиції інших стратегій та зацікавлені в постійній співпраці з надійними партнерами.

    Наполнение сайтовУправление аккаунтамиTikTok
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Разместить отзыв на google maps

    Требуется разместить готовый отзыв на Google Maps с использованием аккаунта, зарегистрированного в США. Аккаунт должен иметь отзывы только на компании США или быть пустым. Перед размещением необходимо согласовать аккаунт, после чего будет предоставлена ссылка и текст отзыва.

    Написание отзывовGoogle Maps
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Добавит организацию В Гугл карту

    $100

    Необходимо создать новую организацию в Google Maps для интернет-магазина. Задача включает в себя наполнение информации, чтобы обеспечить корректное отображение на картах. Уточните детали, необходимые для успешного выполнения задания.

    Google
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    3 месяца назад