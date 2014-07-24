Посты и публикации в CMS и blogger.com

Наполнение сайтовЗавершен5 заявок261 просмотр
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Существует сеть ресурсов на английском языке медецинской тематики, необходимо публиковать на сайтах-блогах и в blogger.com статьи со ссылками, сколько ссылок и куда в подробностях опишу.

Требуется минимально форматировать, заголовки в h3, что то по смыслу помечать жирным, курсивом, иногда добавлять картинки по теме.

на некоторые блоги буду заказывать разово, некоторые нуждаются в постоянном постинге, например 4 поста в неделю. Тексты с меня естественно.

Указывайте пожалуйста ваши финансовые аппетиты в заявке, в ПН уже можем начать работать.

10 лет назад
nickgatcha
Николай 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Sofi_L
София 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$25
7 дней
Ответственный подход, качественное выполнение работы, всем абсолютно доволен, спасибо.
Очень интеллигентный заказчик, ТЗ составлено подробно и понятно, оплата проводилась своевременно. Рекомендую к сотрудничеству.
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