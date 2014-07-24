Посты и публикации в CMS и blogger.com

Существует сеть ресурсов на английском языке медецинской тематики, необходимо публиковать на сайтах-блогах и в blogger.com статьи со ссылками, сколько ссылок и куда в подробностях опишу.

Требуется минимально форматировать, заголовки в h3, что то по смыслу помечать жирным, курсивом, иногда добавлять картинки по теме.

на некоторые блоги буду заказывать разово, некоторые нуждаются в постоянном постинге, например 4 поста в неделю. Тексты с меня естественно.

Указывайте пожалуйста ваши финансовые аппетиты в заявке, в ПН уже можем начать работать.