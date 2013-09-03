Здравствуйте, Нужны исполнители для общения на женских форумах и на сервисах типа babyblog.ru Схема: 1) регистрируете аккаунт на сервисе (форуме) на имейл, доступы к которому я вам высылаю. 2) в течение обозначенного промежутка времени общаетесь на форуме (размещаете посты ...
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Необходим постинг на форумах. Тематика – бытовая техника. Нужно будет оставлять ссылки на товары из раздела http://air-mall.ru/catalog/household_appliances/
Указывайте стоимость одного поста и примерное количество постов, которые Вы можете оставить за день.
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