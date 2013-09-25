Постинг сайта на форумах, на рекламных площадках

$50
Наполнение сайтовЗакрыт2 заявки143 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо постить сайт более чем на 200 рекламных площадка и форумах по тематике.

Опыт необязателен. В течение 2ух недель.

10 лет назад
zeus1k
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Шаблонный сайт + хостинг

    $100

    Есть шаблон сайта (http://www.templatemonster.com/ru/demo/45592.html), необходимо наполнить его информацией (предоставлю). Установка на хостинг, настройка системы, кеширование, добавление меню, и 7–10 страниц текста, изминение картинок слайдера настройка почтовых увидомлений, установка кнопки заказа обратного звонка Drupal

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнение сайта

    Нужен человек контент менеджер. Необходимо заполнять сайт товарами. Тематика Строительные инструменты. Кого интересуют объемы, свыше 1000 товаров, но сразу говорю сразу забегать не стоит, будем работать по частям, например по 50 товаров. сделали оплата. Лично ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Размещение объявлений на досках Avito и прочие

    $50

    Разместить 17 различных товаров (ссылки с описанием, стоимостью и контактами прилагаются) на досках объявлений. Доски можно взять лишь основные (Avito, TUI, IRR и пр. можно не более 10, на Ваше усмотрение). Самое главное это постоянное ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Публикация материала на сайт

    $100

    Требуется публикация материала на сайт игровой тематики (серия игр GTA) Исходные материалы предоставляются Ваша цель - разместить краткие материалы на основе представленного материала, разрешается заимствование (не более 30%) Требования: 1. Вам должы быть знакомы все последние игры серии, иначе ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редактирование контента на сайте

    Сайт на 1С:Битрексе. На сайт загружена товарная база. Необходимо у каждого товара сделать рерайт описания, вытравить фон у картинки и распределить товары по товарным группам. Заинтересовавшимся предоставлю подробную инструкцию.За обработку каждого товара готов платить 5 ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать сайт

    $50

    Нужно оптимизировать контент сайта www.stchinagroup.com. Добавить следующее: 1. ссылка на группу вк 2.кнопка «скачать прайс-лист» 3. всплывающее окошко при переходе на сайт «что привело вас на наш сайт?» с вариантами ответов 4. в разделе контакты. Отправить нам сообщение через ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение Англоязычного каталога компаний

    $280

    требуется человек с начальным знанием анг. языка (уметь читать, понимать) каталог наполняется по стандартным полям. Работа постоянная с конкретным планом работ оплата 10 у.е. в день 6-7 дней в неделю

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент-менеджер

    Примем в дружную команду редакции интернет-проект о свободном времени, отдыхе и развлечениях Пятница.ком (http://pyatnizza.com) ответственного, внимательного к деталям, грамматически подкованного, увлечённого, педантичного, аккуратного, пунктуального, весёлого и жизнерадостного контент-менеджера. Что нужно делать: * регулярное наполнение раздела События, в ...

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно создать новые разделы на медицинском сайте

    $50

    Ищу человека с мед.образованием, который сможет грамотно распределить статьи и существующие группы статей, что-то исправить, добавить новые разделы и так далее, а также проконсультирует меня по некоторым вопросам. Если вы еще и в оптимизации понимаете, ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется сотрудник для сбора ВК подписчиков

    $500

    Требуется сотрудник для сбора ВК подписчиков, любящий переписываться чатом и не склонный к занудству и менторскому тону в общении с людьми. Кроме того, возможны дополнительные задачи - ведение учета, поиск информации, размещение информации на сайтах, ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад