Постинг товара с торговой площадки olx.kz на торговую площадку avito

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Закрыт22 заявки232 просмотра

День добрый!Необходимо перенести 260 объявлений о продаже электроники нашей компанией с площадки olx.kz на доску объявлений avito.

Аккаунты, расходники и материалы предоставляем мы.

Дедлайн 3 недели. 

Интересует только ручное размещение, никакой автоматики. 

Работаем через безопасную сделку. 

  

6 лет назад
ElenaMark
Елена 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров