Ищется специалист по поиску товаров и производителей в Китае для продажи в Казахстан. Необходимо находить товары по выгодным ценам, которые будут на 40-55% ниже, чем на Kaspi.kz. Название модели и вид товара предоставляются. Опыт в данной сфере требуется.