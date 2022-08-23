Ищется специалист по поиску товаров и производителей в Китае для продажи в Казахстан. Необходимо находить товары по выгодным ценам, которые будут на 40-55% ниже, чем на Kaspi.kz. Название модели и вид товара предоставляются. Опыт в данной сфере требуется.
Потрібна модель
Потрібна модель для реєстрації на сайті дейтінгової компанії
Розглядаються дівчата від 23 років
Від вас потрібні професійні фото або фото гарної якості ( якщо фото немає, то будемо домовлятися з фотографами, за рахунок компанії)
Обов'язки: Вести листування у чатах та листах на міжнародних сайтах знайомств.
БУДЬ-ЯКІ ДІЇ ІНТИМНОГО ХАРАКТЕРУ ЗАБОРОНЕНІ
Для детальної інформації пишіть в інстаграм, адреса знаходиться на сторінці
Заявки фрилансеров
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