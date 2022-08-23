Потрібна модель

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка518 просмотров

Потрібна модель для реєстрації на сайті дейтінгової компанії 

Розглядаються дівчата від 23 років

Від вас потрібні професійні фото або фото гарної якості ( якщо фото немає, то будемо домовлятися з фотографами, за рахунок компанії)

Обов'язки: Вести листування у чатах та листах на міжнародних сайтах знайомств.

БУДЬ-ЯКІ ДІЇ ІНТИМНОГО ХАРАКТЕРУ ЗАБОРОНЕНІ 

Для детальної інформації пишіть в інстаграм, адреса знаходиться на сторінці 

3 года назад
Kravchenko_yana
Яна 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дарина
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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