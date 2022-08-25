Потрібно перенести на пром інформацію з Сайта. Рус. та Укр мову.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок521 просмотр

Потрібно перенести на пром інформацію з Сайта. Рус. та Укр мову.

З сайту в інтернеті, потрібно перенести позиції на пром. ( Рерайт) має бути 2 мови УКР та рус.

тема- Стабілізатори напруги. Позицій порядка 30.

з ВИконавцями з підарашки та Беларусії- не працую

3 года назад
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