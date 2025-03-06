Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Для выполнения задания нужны аккаунты от 3 уровня для Яндекс и старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации. Вы можете выполнить одно или оба задания.