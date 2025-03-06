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Закрыт19 заявок199 просмотров

Потрібно залишити відгук на сайті Thumbtack, текст надаю.

Написание отзывов
2 месяца назад
Yaroslava27
29 лет
год в сервисе
Была
9 часов назад

Заявки фрилансеров

Женя
 
15 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Володимир
 
36 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Наталія
 
43 года
2 месяца в сервисе
Была
4 дня назад
2 месяца назад
Аня
 
21 год
2 месяца в сервисе
Была
12 дней назад
2 месяца назад
Андрій
 
41 год
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Ганна
 
41 год
2 месяца в сервисе
Была
20 дней назад
2 месяца назад
Вадим
 
22 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Глеб
 
25 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Оксана
 
51 год
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Арсений
 
33 года
3 года в сервисе
Был
21 день назад
4 отзыва
2 месяца назад
Тетяна
 
42 года
4 месяца в сервисе
Была
20 часов назад
2 месяца назад
Денис
 
20 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Ігнатій
 
35 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Дарья
 
23 года
6 месяцев в сервисе
Была
7 дней назад
2 месяца назад
Зінаїда
 
26 лет
5 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Тамара
 
35 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Олександр
 
27 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Маргарита
 
61 год
2 месяца в сервисе
Была
16 дней назад
2 месяца назад
Александр
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
2 месяца назад