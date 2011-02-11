Приватный проект для Безлепкиной

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки231 просмотр

Добавить новые товары на сайт по мебельной тематике.

14 лет назад
AronovAnton
Антон 
52 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
19 часов назад
14 лет назад
$100
7 дней
Вот такое было задание по наполнению контентом сайта на мебельную тематику: Обработка фотографий в трех вариантах, подготовка описания к элементам, "заливка" товаров в движок сайта, тестирование и подготовка отчета о проделанной работе. Задание было выполнено ОТЛИЧНО и в срок. Подходом к работе остался доволен. Приятно работать с профессионалом. С Уважением, Антон Аронов.
Антон, спасибо за сотрудничество! Рекомендую Вас как заказчика.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
19 часов назад
14 лет назад
ТОП-5
Наполнение сайтов