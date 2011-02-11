Приватный проект для Безлепкиной

Вот такое было задание по наполнению контентом сайта на мебельную тематику: Обработка фотографий в трех вариантах, подготовка описания к элементам, "заливка" товаров в движок сайта, тестирование и подготовка отчета о проделанной работе. Задание было выполнено ОТЛИЧНО и в срок. Подходом к работе остался доволен. Приятно работать с профессионалом. С Уважением, Антон Аронов.