Приватный проект для Lettre.

$36
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка140 просмотров

Написать стать по разным темам. Подробную информацию вышлю на почту.

14 лет назад
mitrakov
48 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$36
2 дня
Спасибо большое за работу, хорошо выполнена.
Спасибо за проект! Сергей — хороший заказчик, порадовало серьезное отношение к работе и предоплата. Рекомендую исполнителям как адекватного работодателя.

Заявки фрилансеров

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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